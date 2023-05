Nova política da Petrobras ajuda a combater inflação, diz Haddad

Oédson Alves/Agência Brasil – 05/04/2023 Ministro da Fazenda, Fernando Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (17) que a nova política de preços da Petrobras , anunciada nesta terça-feira (16), vai promover efeitos positivos na redução da inflação.

“Com as mudanças da política de preços da Petrobras, com o dólar em queda e petróleo em queda, você consegue acomodar isso (os preços) sem provocar pressão inflacionária. Pelo contrário, vai ajudar no combate à inflação, sem desorganizar as contas dos governadores”, disse o ministro.

A fala de Haddad fez referência à desoneração dos combustíveis aplicada durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que reduziu a arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dos estados a fim de deixar os combustíveis mais baratos no período pré-eleitoral.

A nova política de preços da Petrobras substitui o Preço de Paridade Internacional (PPI), vigente desde 2016. Agora, a estatal considera referências como o custo alternativo do cliente e o valor marginal para a Petrobras na hora de reajustar os preços dos combustíveis.

A estatal promete preços mais competitivos, o que pode afetar diretamente a inflação, já que os combustíveis costumam pressionar o índice.

Fonte: Economia