Nova picape Ram Rampage começa a ser produzida em Pernambuco

Divulgação O início da produção foi inaugurado com a presença do Presidente da República

O mercado de picapes brasileiro se concentra nos segmentos de compactas, médias pequenas, médias e grandes. O último segmento foi o que a Ram sempre se destacou, porém, como todos sabem, a marca tem a nova Rampage. E, depois de muita antecipação, o modelo começou a ser produzido na fábrica de Goiana, Pernambuco.

Inaugurada com a presença do presidente Lula , a fabricação vai ser acelerada progressivamente. O primeiro contato da imprensa ocorrerá ainda esse mês, mas a chegada aos concessionários será apenas em agosto, indica o site Autos Segredos.

Trata-se do primeiro veículo da marca desenhado, projetado e fabricado fora da América do Norte . O projeto contou com a participação de mais de 800 engenheiros e técnicos no Brasil , somando mais de 1,2 milhão de horas de desenvolvimento.

De acordo com o grupo automotivo franco-ítalo-americano multinacional, a estreia da picape Rampage dá início também à expansão nas lojas autorizadas, rede que deve ultrapassar 100 concessionárias no segundo semestre.

Divulgação Nova Ram Rampage tem base de Toro, mas com design bem diferente

Produzida sobre a plataforma Small Wide 4×4 junto com Fiat Toro e os Jeep Renegade , Compass e Commander , a Rampage , ao contrário das rivais Chevrolet S10 , Ford Ranger , Nissan Frontier e Toyota Hilux , é monobloco , enquanto as demais médias apelam para cabine sobre chassi.

Considerado o mais comum nos veículos produzidos hoje, a estrutura é unida através de diversas partes e tamanhos de chapas de aço por meio de processos de soldagem, rebitagem, colagem e parafusamento e unida ao restante da carroceria, formando uma peça única.

Quanto à motorização, a nova picape da Ram recebe duas opções: 2.0 turbodiesel , unidade que manteve os 170 cv e 38,7 kgfm do Jeep Commander , e o novo motor 2.0 turbo Hurricane a gasolina de 272 cv e 40,8 kgfm de torque , quatro cilindros que já equipa o importado Jeep Wrangler . A diferença é que em ambas as versões da Rampage, a caixa de transmissão automática tem nove marchas , enquanto que no Wrangler, é a automática de oito velocidades.

Divulgação Laterais entregam um pouco o parentesco com a Toro

Inaugurado em 2015, o Polo Automotivo Stellantis conta com uma área construída de 530 mil metros quadrados , dividida entre a linha de produção de seus veículos e um parque de fornecedores com 18 empresas.

Além disso, a capacidade de produção é de 280 mil veículos por ano . De acordo com a Stellantis , a unidade emprega mais de 14,5 mil trabalhadores na planta automotiva e no parque de Fornecedores.

Fonte: Carros