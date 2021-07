Nova pane global derruba sites da Amazon, HBO Max e PlayStation

Unsplash/Sara Kurfeß Falha em vários sites atinge parte do mundo

Uma série de sites e plataformas enfrentam instabilidade nesta quinta-feira (22). De acordo com o site Down Detector, empresas como Amazon , Airbnb , companhias aéreas como a Delta , além da HBO Max e PlayStation e uma variedade de bancos apresentam problemas no funcionamento de seus serviços.

A Akamai, que fornece serviços de DNS (sistema de nomes de domínio), diz que está com problemas, o que pode estar por trás da pane global . Muitos dos sites afetados são clientes da Akami , de acordo com o jornal britânico Independent.

“Estamos cientes de um problema emergente com o serviço Edge DNS”, diz uma mensagem em na página da Akami. “Estamos investigando ativamente o problema”.