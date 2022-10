Nova moto de Keanu Reeves tem motor 2.0 e custa mais de R$ 670 mil

Divulgação – Arch Motorcycle Com alumínio e muita fibra de carbono, conseguiu-se chegar a um peso bruto de pouco mais de 255 kg

A Arch Motorcycle, a empresa de produção de motocicletas sob medida com sede em Los Angeles, co-fundada pelo diretor de design Gard Hollinger e pelo ator Keanu Reeves, anunciou recentemente o lançamento da motocicleta Arch 1s.

De acordo com a fabricante, a nova “sport-cruiser” está equipada com motor Arch/S&S V-twin de 2.032 cc e com injeção de combustível descendente, e torque de 115,3 kgfm . A potência não foi declarada pela fabricante.

Toda essa monstruosidade é complementada por um s istema de escape projetado Arch de fibra de carbono integrando o sistema de admissão de ar e filtragem. O material também foi usado nas rodas.

Segundo o time de engenharia da Arch , o material super-leve foi usado extensivamente na moto como forma de proporcionar aos pilotos uma experiência de pilotagem mais leve e ágil, resultando em um peso bruto de pouco mais de 255 kg.

Para se chegar neste resultado, o alumínio também foi empregado, mais especificamente no chassi é desenvolvido artesanalmente pela empresa norte-americana .

As suspensões são da marca sueca Öhlins , com garfo e monoamortecedor ajustáveis e os freios são do tipo ABS.

“Com a ajuda de toda a nossa equipe e muitos parceiros incríveis, acreditamos que criamos algo verdadeiramente especial para os pilotos experimentarem e estamos orgulhosos de finalmente vê-lo na estrada”, disse Hollinger no comunicado à imprensa.

“É incrível ver o quão longe chegamos em um período tão curto – da incrível recepção do KRGT-1 ao novo 1s como nosso segundo modelo”, comentou Reeves.

Os pedidos para os novos Arch 1s estão agora disponíveis para pilotos em todo o país ao preço de US$ 128.000 , algo em torno de pouco mais de R$ 670 mil.

Fonte: IG CARROS