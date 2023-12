Nova Mesa Diretora do Tribunal de Justiça do Espírito Santo toma posse nesta quinta-feira, 14

Nesta quinta-feira (14/12), o presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), desembargador Fabio Clem de Oliveira, transfere o cargo de presidente da Corte para o desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, que irá administrar o Poder Judiciário Estadual nos próximos dois anos (2024/2025).

O governador do Estado, Renato Casagrande, confirmou presença na solenidade, que contará ainda com a participação do presidente do Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região, desembargador federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama, da procuradora geral da Justiça do Ministério Público estadual (MPES), Luciana Gomes Ferreira de Andrade, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Marcelo Santos, do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, entre outras autoridades.

A posse terá início às 15h30m, com a cerimônia militar que será realizada em frente ao Tribunal de Justiça.

De acordo com o roteiro do cerimonial do TJES, o governador Renato Casagrande, após ser recepcionado pela banda da PMES, convidará o futuro presidente do TJES para passar em revista a tropa da Polícia Militar. A cerimônia acontece na rua Desembargador Homero Mafra, em frente à sede do Tribunal de Justiça. A via será interditada para a cerimônia.

Assim que concluída essa parte do roteiro, as autoridades se dirigem ao Salão Pleno, para a solenidade de posse, que será realizada a partir das 16h.

Após ser empossado no cargo de presidente, o desembargador Samuel Meira Brasil Júnior dará posse aos demais integrantes da Mesa Diretora do TJES para o biênio 2024/2025. O desembargador Namyr Carlos de Souza toma posse como vice-presidente do TJES; o desembargador Wilian Silva, como corregedor-geral da Justiça, e a desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, como vice-corregedora.

Serviço:

15h30m – Cerimônia Militar

16h – Solenidade de Posse no Salão Pleno

Vitória, 13 de dezembro de 2023

