Nova lei reconhece e valoriza trabalho de trancistas
O Espírito Santo agora conta com uma data para valorizar o trabalho das trancistas e sua contribuição para a preservação da cultura afro-brasileira e fortalecimento da autoestima da população negra. No dia 6 de junho passa a ser comemorado o Dia Estadual da Pessoa Trancista, instituído por meio da Lei 12.570, de autoria da deputada estadual Camila Valadão (Psol), sancionada no último dia 9 de outubro.
A lei é inspirada em Idalice “Dai” Bastos, referência nacional e precursora das técnicas afro no campo da beleza. Nascida em uma família pobre, Dai transformou sua paixão pelo cuidado com cabelos crespos em um legado. Fundadora da ONG Afrodai, ajudou a capacitar milhares de jovens em situação de vulnerabilidade, aliando estética, identidade e consciência racial.
“O ato de trançar é ancestral, transmitido de geração em geração, e representa resistência e empoderamento para as comunidades negras. Ao instituir esse dia, reconhecemos o valor das trancistas como profissionais e como guardiãs de um legado cultural que precisa ser respeitado”, destaca Camila Valadão.
A aprovação da lei corrobora para a valorização da profissão que recentemente foi incluída na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), garantindo reconhecimento formal nos sistemas público e privado de trabalho.
Para Camila, essa coincidência reforça o caráter histórico da conquista. “É um avanço na luta pelo reconhecimento do trabalho de tantas mulheres negras, que transformam a vida de suas comunidades com arte, cuidado e identidade”, afirmou.
Além da valorização cultural, a iniciativa derivada do Projeto de Lei (PL) 405/2024 pretende estimular o debate sobre o combate a estereótipos e ao racismo, além de dar visibilidade a uma atividade que também se consolidou como fonte de renda e autonomia financeira para milhares de famílias capixabas e brasileiras.
Fonte: POLÍTICA ES
