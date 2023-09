Nova fuga | Mais 7 detentos fogem de presídio no ES

Segundo a Sejus, os internos serraram a grade da cela e escalaram o muro para fugir da unidade. Em cinco dias, 14 detentos conseguiram fugir de presídios no ES

Sete presos fugiram da Penitenciária Estadual de Vila Velha 6, no Complexo de Xuri, na noite desta segunda-feira (11). É o segundo caso de fuga de detentos de presídios capixabas em menos de uma semana. As informações são do Folha Vitória.

Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), os internos conseguiram serrar a grade da cela e escalaram o muro para fugir da unidade.

A Sejus informou também que buscas foram realizadas nas imediações do Complexo de Xuri, mas até o momento os presos não foram recapturados.

Os foragidos cumpriam pena em regime fechado, a maioria por crimes sexuais. São eles: Deorlevan Andrade de Jesus, Edinatan Barbosa dos Santos, Elvis da Silva Ribeiro, Felipe Dultra Monteiro, Mario Sergio Oliveira Cordeiro, Sidney Aparecido de Jesus e Valdinei Mota Bruno. Veja as fotos dos foragidos abaixo:

Quem são os presos que fugiram do Complexo do Xuri

Os presos que fugiram do Complexo de Xuri, na noite desta segunda-feira, respondem por diversos crimes, como homicídio, estupro, roubo, violência doméstica, entre outros.

Deorlevan Andrade de Jesus – responde por homicídio, furto, lesão corporal, tráfico de drogas e violência doméstica.

Edinatan Barbosa dos Santos – responde por roubo e estupro de vulnerável.

Elvis da Silva Ribeiro – responde por estupro, homicídio e porte ilegal de arma.

Felipe Dultra Monteiro – responde por roubo, homicídio e receptação de animal.

Mario Sergio Oliveira Cordeiro – responde por roubo e estupro.

Sidney Aparecido de Jesus – responde por roubo, homicídio, lesão corporal, estupro e estupro de vulnerável.

Valdinei Mota Bruno – responde por homicídio, ameaça e 147 e estupro de vulnerável.

Sejus investiga nova fuga

A Secretaria de Justiça ressaltou ainda que uma investigação minuciosa irá apurar as circunstâncias da fuga e que a ocorrência foi registrada junto às autoridades policiais e Poder Judiciário.

Segundo a Sejus, as buscas pelos foragidos continuam, com atuação do corpo operacional da secretaria, unidades especializadas e levantamentos da subsecretaria de Estado de Inteligência Prisional. A corregedoria da Sejus também acompanha o caso.

Um fato que chama a atenção é que a Penitenciária Estadual de Vila Velha 6 foi inaugurada pelo Governo do Estado há pouco mais de um mês, com uma estrutura de segurança reforçada, como o travamento automático das portas.

Ainda por meio de nota, a Sejus ressalta que mantém efetivo proporcional nas unidades prisionais para garantir a segurança das operações e que as transferências seguem critérios técnicos e de necessidade.

A Secretaria de Justiça destaca que tem atuado para ampliar o número de servidores em todo o Estado. Para isso, está em andamento o concurso público, com a oferta de 600 vagas, mais cadastro de reserva.

Além disso, também está em curso o processo seletivo para seleção de inspetor penitenciário em designação temporária.

Em cinco dias, 14 detentos fugiram de presídios do ES

Em apenas cinco dias, 14 presos conseguiram fugir de penitenciárias no Espírito Santo. Na madrugada da última quarta-feira (06), outros setes internos escaparam do Centro de Detenção Provisória da Serra (CDPS), que fica no bairro Queimado.

Entre os fugitivos está Vinícius Florêncio dos Santos, de 27 anos. Segundo a polícia, ele atua como chefe do tráfico de drogas do bairro Pitanga, na Serra.

Vinícius foi preso e condenado por planejar e mandar matar o soldado Fernando Comper, em fevereiro do ano passado, no bairro Nova Carapina 2, na Serra. Segundo a polícia, o motivo foi vingança.

Na ocasião, Rafael de Souza Ferreira, Douglas Pereira Brum, José Vitor Almada Pereira, David Carlos Ricardo, Paulo Vinicius da Silva Almeida, Jorge Nunes Alves e Lucas Costa Santos também fugiram. Segundo a Sejus, eles ainda não foram recapturados.

Além disso, na madrugada de segunda-feira, outros oito presos tentaram fugir do CDP da Serra, mas não conseguiram. Eles chegaram a fazer uma abertura na parede, mas foram contidos por agentes penitenciários.

Veja as fotos dos presos da Serra que ainda estão foragidos:

