Nova frota do SAMU 192 chega ao Sul capixaba

Um verdadeiro comboio partiu da Grande Vitória, nessa terça-feira (03), em direção ao interior do Estado. Trinta e uma ambulâncias saíram de Cariacica com destino à região Sul capixaba. Os veículos vão reforçar o trabalho realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e são fruto do investimento do Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa).

O anúncio da nova frota já havia sido feito pelo governador do Estado, Renato Casagrande, por meio de rede social, no último mês de setembro. “Fortalecer o sistema de saúde é fortalecer a qualidade de vida do povo que nós estamos representando”, destacou Casagrande à época, com a afirmação de que o investimento visa ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Essa entrega que estamos realizando é fruto da parceria do Governo com as prefeituras e o consórcio da região Sul. O objetivo é concretizar a missão de trazer melhorias para a população capixaba. Para isso, foram investidos recursos na aquisição de 108 unidades de suporte básico, sendo 31 delas para os municípios do Sul”, declarou o secretário de Estado da Saúde, Miguel Paulo Duarte Neto.

Ao todo, o Governo do Espírito Santo realizou a compra de 130 novas ambulâncias para o SAMU 192. Os veículos estão sendo distribuídos às gestões responsáveis pela operacionalização do SAMU nos 78 municípios capixabas.

Nova frota do SAMU

O Espírito Santo conta com 100% de cobertura do SAMU 192, com bases em todos os municípios, e somou, em 2022, 120.967 mil chamados regulados pela Central de Regulação do serviço em todo o Estado. A ampliação do serviço teve início em 2019, com a instituição da Política Estadual para a Rede de Urgência e Emergência – Componente Serviço Móvel de Urgência – SAMU, denominado “SAMU para todos”, por meio do Decreto Nº 4.548, de 13 de dezembro de 2019.

Com a finalidade de prestar atendimento de urgência e emergência à população em casos de risco à vida e conectar as vítimas aos recursos que elas necessitam e com a maior brevidade possível, o SAMU 192 recebe 130 novas ambulâncias, sendo 108 Unidades de Ambulâncias de Suporte Básico (USB) e 22 Unidades de Ambulâncias de Suporte Avançado (USA), com um investimento de R$ 44.631.922,46.

O subsecretário de Estado de Regulação do Acesso em Saúde da Sesa, Gleikson Barbosa, ressaltou que a nova aquisição visa à substituição de veículos atuais. “São veículos novos que chegam para modernizar a frota capixaba do SAMU 192, em substituição de ambulâncias tanto nas regiões de expansão do serviço quanto na Região Metropolitana”, pontuou.

As novas ambulâncias substituirão a frota locada por parte dos Consórcios gestores do SAMU 192 nas regiões de expansão (CIM Norte, CIM Polinorte, CIM Sul e CIM Noroeste) e a substituição das unidades na Região Metropolitana, de gestão da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (SMCV).

