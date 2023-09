Nova frota de ambulâncias do SAMU 192 chega para fortalecer atendimento no Estado

O Governo do Espírito Santo realizou a compra de 130 novas ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192). Os veículos já estão no Estado e serão distribuídos às gestões responsáveis pela operacionalização do serviço nos 78 municípios capixabas que contam com o SAMU 192. O anuncio da nova frota foi feita pelo governador do Estado, Renato Casagrande, em uma rede social nessa quarta-feira (13).

“O Governo do Estado comprou 130 ambulâncias para atender ao SAMU 192, o atendimento de urgência e emergência que temos em todos os municípios do Espirito Santo. São 108 ambulâncias básicas e 22 ambulâncias avançadas. O SAMU é uma marca de bom atendimento que salvar vidas e a gente precisa renovar os seus equipamentos. Ter boas ambulâncias novas e que não têm defeito nos ajuda a atender mais rápido e a salvar a vida dos capixabas”, destacou o governador Renato Casagrande.

O governador completou que o investimento do Estado visa ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). “Fortalecer o Sistema de Saúde é fortalecer a qualidade de vida. É dar qualidade de vida ao povo que nós estamos representando”, salientou.

O Espírito Santo conta com 100% de cobertura do SAMU 192, com bases em todos os municípios, e somou, em 2022, 120.967 mil chamados regulados pela Central de Regulação do serviço em todo Estado. A ampliação do serviço teve início em 2019, com a instituição da Política Estadual para a Rede de Urgência e Emergência – Componente Serviço Móvel de Urgência – SAMU, denominado “SAMU para todos”, por meio do Decreto Nº 4.548, de 13 de dezembro de 2019.

Com a finalidade de prestar atendimento de urgência e emergência à população em casos de risco à vida e conectar as vítimas aos recursos que elas necessitam e com a maior brevidade possível, o SAMU 192 recebe 130 novas ambulâncias, sendo 108 Unidades de Ambulâncias de Suporte Básico (USB) e 22 Unidades de Ambulâncias de Suporte Avançado (USA), com um investimento de R$ 44.631.922,46.

O subsecretario de Estado de Regulação do Acesso em Saúde, da Secretaria da Saúde (Sesa), Gleikson Barbosa, ressaltou que a nova aquisição visa à substituição de veículos atuais. “São veículos novos que chegam para modernizar a frota capixaba do SAMU 192, em substituição de ambulâncias tanto nas regiões de expansão do serviço quanto na Região Metropolitana”, pontuou.

As novas ambulâncias irão substituir a frota locada por parte dos Consórcios gestores do SAMU 192 nas regiões de expansão (CIM Norte, CIM Polinorte, CIM Sul e CIM Noroeste) e a substituição das unidades na Região Metropolitana, de gestão da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (SMCV).

Distribuição dos novos veículos do SAMU 192:

– Metropolitana: 34 USB; 10 USA; e 5 reservas;

– CIM Norte: 11 USB; 3 USA; e 1 reserva;

– CIM Polo Sul: 29 USB; 4 USA; 2 reservas;

– CIM Polinorte: 9 USB; 3 USA; 1 reserva;

– CIM Noroeste: 15 USB; 2 USA; e 1 reserva.

