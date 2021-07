Nova frente fria pode chegar no Espírito Santo nos próximos dias

Segundo os meteorologista, até a próxima semana a faixa leste do Sudeste, o que inclui a Região Metropolitana do Espírito Santo será afetada pela frente fria

A entrada de uma massa de ar de origem polar fez com que as temperaturas despencassem em algumas regiões no Espírito Santo. Os últimos dias ficaram marcados por temperaturas muito baixas nas regiões Sul e Sudeste e até em áreas do Centro-Oeste.

De acordo com as informações do Climatempo, essa massa de ar frio que atua no Brasil começa a perder força e as temperaturas podem aumentar, incluindo as mínimas.

Porém, no domingo (25), uma frente fria, vinda do Sul do país, começa a avançar causando chuva.

Segundo os meteorologistas, até a próxima semana a faixa leste do Sudeste, o que inclui a Região Metropolitana de São Paulo e litoral paulista, sul de Minas Gerais, Rio De Janeiro e Espírito Santo será afetada pela frente fria.

Fim de semana no ES

A manhã deste sábado (24) começou com chuva rápida e com nascer do sol tímido entre muitas nuvens.

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), pode chover em algumas ao longo do dia em algumas regiões como: Norte, Nordeste, Noroeste, Grande Vitória e nas “Três Santas”.

O sol pode aparecer, mas será entre nuvens. Nas demais regiões do Estado, não há possibilidade de chuva.

Já no domingo (25), o tempo deve seguir instável em grande parte do Espírito Santo. O sol pode vir aparecer entre algumas nuvens, mas chove em alguns momentos do dia nas regiões Norte, Nordeste, Noroeste, Grande Vitória.

Nas demais áreas o sol vai predominar e não há expectativa de chuva. A umidade relativa do ar fica abaixo dos 30% no período da tarde no extremo sudoeste do Estado.

Como ficam as temperaturas?

Sábado

Grande Vitória: mínima de 16 °C e máxima de 26 °C.

Região Sul: mínima de 15 °C e máxima de 28 °C.

Áreas altas: mínima de 10 °C e máxima de 23 °C.

Região Serrana: mínima de 14 °C e máxima de 26 °C.

Áreas altas: mínima de 08 °C e máxima de 22 °C.

Região Norte: mínima de 16 °C e máxima de 24 °C.

Região Noroeste: mínima de 16 °C e máxima de 24 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 15 °C e máxima de 22 °C.

Região Nordeste: mínima de 16 °C e máxima de 27 °C.

Domingo

Grande Vitória: mínima de 16 °C e máxima de 27 °C.

Região Sul: mínima de 17 °C e máxima de 29 °C.

Áreas altas: mínima de 11 °C e máxima de 24 °C.

Região Serrana: mínima de 16 °C e máxima de 27 °C.

Áreas altas: mínima de 10 °C e máxima de 23 °C.

Região Norte: mínima de 14 °C e máxima de 26 °C.

Região Noroeste: mínima de 15 °C e máxima de 26 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 15 °C e máxima de 25 °C.

Região Nordeste: mínima de 15 °C e máxima de 28 °C.

(*Folha Vitória)