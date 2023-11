Nova frente fria chega no fim de semana e vai manter tempo fechado no ES

Novembro começou com tempo instável em todo o Espírito Santo e diversos alertas de chuva e tempestade. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão é que essa instabilidade permaneça no Estado. Para este fim de semana está prevista a chegada de uma nova frente fria, mantendo o céu encoberto e possibilitando novas precipitações.

O sábado (4) começa com predomínio de sol ao longo do dia pelo Estado e as temperaturas aumentam em todas as regiões. A partir da tarde, áreas de instabilidade podem provocar pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento.