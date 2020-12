Nova febre do TikTok, MC Kátia exalta carreira de Anitta: “Muito talentosa”

Reprodução/Instagram MC Kátia e Anitta

Os versos do batidão “Ah, Tá Vai me Pegar”, de MC Kátia, que estourou nas paradas de sucesso no início dos anos 2000, adaptaram-se aos tempos de pandemia e viralizaram. Desde então, anônimos e famosos estão usando a música — repaginada e com assinatura do produtor JS O Mão De Ouro — para embalar coreografias divertidas no TikTok, como as que tentam “intimidar” o crescimento da curva de proliferação do novo coronavírus.

A fase iluminada, porém, não acontece apenas na rede social, que é a febre do momento. A funkeira, tida como uma das precursoras do gênero no país, foi reverenciada por Ludmilla no recém-lançado vídeo do single “Rainha da Favela”, ao lado de Taty Quebra Barraco, Valesca Popozuda e MC Carol de Niterói. A gravação aconteceu na Rocinha, no Rio de Janeiro, e contou com a direção-geral de Felipe Sass.

Se, por um lado, ganhou destaque nesse novo projeto ao lado das musas do funk, por outro, chegou a ser mal interpretada por alguns seguidores de Anitta, que achavam que MC Kátia não tinha afinidade com a artista. Entretanto, ao deixar um recado em uma postagem da ex-moradora de Honório Gurgel, deu de cara com o seguinte comentário: “Eu jurava que você não gostava dela”.

A resposta veio de imediato: “Por que não gostaria? Acho a Anitta muito talentosa. Sou fã”. Após desfazer o possível mal-entendido e demonstrar o apreço que tem pela intérprete de “Me Gusta”, ela encheu de esperança as pessoas que fizeram uma espécie de campanha para um feat entre as duas: “Quem sabe um dia, né, amores? Seria top”, derreteu-se.