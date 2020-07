Nova etiqueta social: é feio pedir para as pessoas ficarem distantes?

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente

ÁRIES

É tempo de seguir em frente com seus projetos e ideias, viver novas experiências em clima de liberdade e cordialidade. Marte segue em seu signo, favorecendo tudo o que tenha sabor de novidade e renovação. O período é de comunicação, sociabilidade, expressividade, diplomacia e muitos aprendizados. A Lua segue em Libra, mas se desentende Mercúrio e Marte à noite. Melhor resguardar-se de assuntos difíceis e discussões e arriscadas. Você pode também gastar energia com atividades físicas, mas continue a evitar lugares tumultuados.

TOURO

Bom período para encontros, contatos e novidades, em clima de alegria, entusiasmo, criatividade e colaboração. O Sol segue em Leão, enquanto a Lua segue no social signo de Libra. Conte mais facilidade para quebrar com velhos padrões, valorizar as soluções originais, as renovações, mudanças e melhorias. Tanto no lar, quanto em suas relações. Bom período também para cursos, estudos e atualizações. Tudo com mais equilíbrio, em todos os sentidos. No amor, propostas criativas e inusitadas ficam favorecidas.

GÊMEOS

Vale investir em contatos, divulgações e novos assuntos. Você pode arregaçar as mangas, tomar iniciativas e investir na produtividade. Mas Mercúrio segue em desarmonia com Marte, cuidado para não exagerar na inquietação e na agressividade. Prefira agir com autonomia, liberdade e independência, ao mesmo tempo em que cultiva a gentileza. Com a Lua em Libra, aproveite para analisar as questões com imparcialidade. Procure priorizar assuntos para não se perder entre tantas possibilidades!

CÂNCER

Assuntos ligados aos ganhos, às finanças e investimentos continuam em destaque. A Lua segue em Libra, tudo o que é feito a dois fica mais gostoso. Você pode buscar parceiros e colaboradores para somar forças. Mas no período da noite é melhor tomar cuidado com discussões e negociações. Vale evitar conversas delicadas ou conflituosas, pois os ânimos podem se exaltar. Procure moderar a intensidade emocional. As qualidades de Libra são o antídoto: equilíbrio e ponderação.

LEÃO

Você pode cultivar autonomia e independência com o Sol em seu signo, mas é importante também ouvir os outros, com cordialidade. A Lua segue em Libra indicando a importância de valorizar as relações e as parcerias. Aproveite para trocar informações, informar-se melhor, pesquisar, angariar colaboradores e fazer bons contatos. Atividades artísticas e criativas estão favorecidas. Já no período da noite, Lua e Marte pedem moderação. Cultivar o equilíbrio emocional num ambiente de paz é importante.

VIRGEM

Com a Lua em Libra, trabalhar em parceria fica mais gostoso. Você pode expandir sua rede de contatos e saborear os bons momentos que a vida social oferece! Com mais expressividade, pode defender suas ideias, seus projetos e interesses para angariar colaboradores. Vale também fazer planos para o futuro. Porém, Mercúrio segue em desarmonia com Marte, pedindo cuidado com a pressa, a inquietação e as palavras agressivas. Vale colocar-se em movimento, buscar terapias e atividades que possam promover o bem estar.

LIBRA

Atividades artísticas ficam favorecidas com a Lua em seu signo. Vale também caprichar no visual, fazer contatos e falar com quem for preciso. Com o Sol em Leão, é tempo de investir na autoconfiança, vencer a timidez e mostrar seu melhor ao mundo. Bom período também para investir em novas parcerias. Mas no período da noite a Lua desafia Mercúrio e Marte, evite discussões conflituosas e atividades arriscadas. Prefira cultivar harmonia, passar momentos agradáveis em clima de intimidade.

ESCORPIÃO

Novas iniciativas e novos contatos estão favorecidos. Você pode expressar ideias e sentimentos, mas é importante também ouvir o que os outros têm a dizer e mudar de opinião se for preciso. A Lua segue em Libra, invista na imparcialidade e na objetividade, sempre aberto para compreender as pessoas e refletir sobre outros pontos de vista. No período da noite a Lua desafia Mercúrio e Marte. Melhor adiar conversas mais delicadas. Procure evitar confrontos, cultivar desapego e tranquilidade.

SAGITÁRIO

Vale atualizar-se com todo o tipo de novidades. O clima é de mais conversa e entrosamento. Lua em Libra, Sol em Leão: seu natural entusiasmo, alto astral e otimismo pode contagiar amigos e pessoas mais queridas. Você está mais criativo e comunicativo. Mas cuidado com expectativas exageradas. Aproveite que Júpiter está retrógrado para promover reestruturações e bom planejamento. Num futuro próximo sentirá que valeu a pena. No período da noite é melhor ficar atento para evitar confrontos, pois a Lua se desentende com Marte.

CAPRICÓRNIO

A Lua segue em Libra, você pode interagir com as pessoas de coração aberto, com flexibilidade e cordialidade. Mas Saturno continua retrógrado, o excesso de responsabilidades pode exaurir suas energias. Aproveite para permitir-se descanso e atividades de lazer. Vale questionar sobre o que é preciso deixar para trás, para que possa seguir mais leve. É importante analisar situações com imparcialidade, rever posturas e opiniões rígidas. Compreensões profundas ocorrem na medida em que volta a atenção para si mesmo.

AQUÁRIO

Novos empreendimentos, contatos, projetos e aprendizados estão em pauta. Você pode esperar boas oportunidades e surpresas. Vênus se combina com Urano, o contato social, as artes, a vida cultural, a criatividade e novas maneiras de encarar a vida. Com a Lua em Libra, o trabalho em colaboração fica favorecido. Aproveite para buscar o bom entendimento entre parceiros. Aproveite também para cultivar a harmonia emocional, reserve tempo para cuidar de si. Os ânimos se renovam ao fugir da rotina e viver experiências originais.

PEIXES

Você pode ficar mais versátil, social e adaptável com a Lua em Libra. Muitas novidades em pauta. É tempo de plantar novas sementes e fazer novos amigos. Aproveite para ouvir novos pontos de vista, renovar as ideias e os sentimentos ou aprender algo novo. A vida cultural se torna ainda mais estimulante. Mas evite fazer várias coisas ao mesmo tempo, procure cultivar mais atenção e dedicação. Confie na sua capacidade de encontrar soluções para qualquer desafio, sem dar atenção para pensamentos negativos.