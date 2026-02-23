Connect with us

Nova etapa do Caminhos do Campo impulsiona infraestrutura rural em Domingos Martins

O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador Ricardo Ferraço realizaram, nesse domingo (22), a entrega da segunda etapa da pavimentação em blocos intertravados do trecho que liga a BR-262 à Rota do Carmo, em Domingos Martins. A obra integra o programa Caminhos do Campo, coordenado pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), e consolida um importante eixo de mobilidade rural no município.

Com a conclusão da segunda etapa, o trecho passa a contar com nove quilômetros de pavimentação. A primeira fase contemplou dois quilômetros de extensão, com investimento de R$ 3 milhões. Já a etapa entregue agora soma sete quilômetros, com investimento de R$ 20 milhões.

“Estamos entregando uma obra que fortalece a infraestrutura rural de Domingos Martins e amplia as oportunidades para quem vive e produz aqui. O Caminhos do Campo é um programa que leva desenvolvimento ao interior, melhora o escoamento da produção, garante mais segurança para quem trafega e fortalece o agroturismo, que é uma vocação importante do município. Além dessa entrega, também autorizamos nova pavimentação na ES-465, reforçando nosso compromisso de seguir investindo no interior e trabalhando em parceria com os municípios para melhorar a vida das pessoas”, afirmou o governador.

O vice-governador Ricardo Ferraço ressaltou a importância do programa para o interior capixaba. “O Caminhos do Campo é um divisor de águas para uma comunidade e para toda uma região. Estradas ampliam oportunidades e levam desenvolvimento. Domingos Martins tem forte vocação para o agroturismo e uma agricultura de base familiar que emprega muita gente. Com o Estado equilibrado, conseguimos manter ritmo e foco para realizar investimentos que atendem às necessidades do cidadão com eficiência”, disse.

“O Governo está estruturando corredores rurais que garantem mais segurança, eficiência no transporte da produção e melhores condições de acesso às propriedades. É um investimento que fortalece o desenvolvimento regional e impacta diretamente na renda do produtor”, destacou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

Mais investimentos

Durante a agenda no município, o governador Renato Casagrande também assinou a Ordem de Serviço para obras de pavimentação na ES-465, no trecho entre Melgaço Baixo e a Comunidade da Cruz. Serão 2,2 quilômetros de pavimentação em blocos de concreto intertravados, além de serviços de sinalização, instalação de meio-fio, mobilização de equipes e demais intervenções previstas no cronograma.

O investimento é superior a R$ 2,2 milhões. As obras serão executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). “Essa pavimentação vai fazer muita diferença na vida das pessoas. A obra vai impulsionar o desenvolvimento econômico, facilitar o transporte da produção agrícola e melhorar a segurança viária dos usuários”, comentou o diretor-geral do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.

