Nova etapa de testagem para novo coronavírus no Rio começa amanhã (30)

Ascom/Corpo de Bombeiros Foi preciso a força de seis homens para retirar o animal do local

Neste sábado (29), imagens da captura de uma imensa cobra realizada na última sexta em uma fazenda no interior do Acre viralizaram nas redes sociais. O animal, uma sucuri de 6m e mais de 100kg, deu trabalho para o Corpo de Bombeiros e teve que ser carregado por seis homens.

No vídeo, a sucuri aparece já “laçada” por funcionários da fazenda, que fica na cidade de Sena Madureira. De acordo com informações dos jornais locais, ela foi encontrada em um trecho da propriedade em quem eram criados porcos, sendo que alguns deles já haviam desaparecido.

Por este motivo, a “devoradora de porcos” foi mantida presa no local até a chegada do Corpo de Bombeiros, que realizaram a retirada do animal do local em uma caixa de transporte.

De acordo com informações da instituição, a sucuri foi levada para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Acre (Cetas) e nenhuma lesão foi constatada. Assim, a cobra pôde ser devolvida ao seu habitat natural, em uma região de mata distante das fazendas vizinhas.