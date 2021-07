Nova de Elon Musk: veja o ‘navio drone’ do bilionário

Gabriel Sérvio Elon Musk revela novo navio drone da SpaceX

A frota de navios drones da SpaceX acaba de ganhar um novo membro. Nomeado em homenagem ao autor de ficção científica Iain M. Banks, o ASOG (“ A Shortfall of Gravitas “) foi revelado pelo fundador da empresa no Twitter na última sexta-feira (9).

Segundo Elon Musk, sua nova plataforma flutuante para pouso de foguetes se destaca por funcionar de forma autônoma, ou seja, sem a necessidade de precisar de um rebocador para o transporte até o local de lançamento.

A novidade será usada para apoiar os lançamentos do Falcon Heavy e Falcon 9. Vale lembrar que o último, o atual foguete carro-chefe da SpaceX, está sendo usado regularmente para enviar novos satélites do serviço de internet Starlink ao espaço, além do transporte eventual de cargas e astronautas da Nasa para a Estação Espacial Internacional.

O ASOG, conforme o reportado por Musk, substituirá outro antigo navio drone da companhia, o “ Of Course I Still Love You “), que apoiava os lançamentos da SpaceX desde 2015.

Vídeo

Autonomous SpaceX droneship, A Shortfall of Gravitas pic.twitter.com/hNZ5U7nxUg — Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2021

Por fim, vale destacar que a SpaceX pretende acelerar os lançamentos dos seus satélites Starlink, o que vai exigir cada vez mais suporte de navios drones como o ASOG para capturar componentes reutilizáveis ​​dos foguetes da empresa.

Você viu?

A chegada do novo navio drone também ocorre no momento em que a companhia aerospacial intensifica o seu trabalho em novos protótipos de naves espaciais. Um deles é a Starship, modelo que a SpaceX espera conduzir um teste orbital em breve.

Via: Space

