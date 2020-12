Nova BMW S 1000 R ganha toques da superesportiva S 1000 RR

Divulgação BMW S 1000 R passa a ter novo farol com linhas mais arrojadas e que funciona apenas com LED no lugar das lâmpadas convencionais





A BMW revelou recentemente a linha 2021 da naked S 1000 R, que estreia trazendo vários componentes estéticos e mecânicos desenvolvidos inicialmente para a superesportiva S 1000 RR.





No visual, a principal novidade é o farol redesenhado, que abandona o desenho assimétrico para adotar uma peça única do tipo full-LED. A BMW redesenhou ainda a carenagem da S 1000 R com o objetivo de dar ao modelo um desenho mais dinâmico. Outras novidades estéticas são as lanternas de seta traseira e o painel digital TFT de 6,5″, ambos herdados da S 1000 RR.

A uperesportiva cedeu ainda o novo chassi e a balança traseira, mais leves e que contribuíram para uma redução de 6,5 kg no peso seco, para 199 kg. Isso faz da naked, segundo a BMW , o modelo mais leve da sua categoria. Com o pacote M opcional, a S 1000 R é aliviada em mais 4.8 kg, com novas rodas e peças em fibra de carbono.





Outra vantagem do novo chassi, que é mais estreito que o da antecessora, é permitir ao piloto uma posição de guiar mais relaxada, com mais liberdade de movimentos, que pode ficar ficar ainda melhor com o guidão ajustável em altura e distância.

O motor 999 cc e quatro cilindros é o mesmo da S 1000 RR . Desenvolve 165 cv a 11.000 rpm e 11,62 kgfm a 9.250 rpm e foi otimizado para obter o melhor desempenho em médias rotações, com mais de 8 kgfm disponíveis já por volta de 3.000 rpm. Com o objetivo de reduzir o ruído em velocidade de cruzeiro, a 4ª, 5ª e 6ª marchas foram alongadas.

No pacote de equipamentos tecnológicos, a BMW S 1000 R um sensor de seis eixos para monitorar a inclinação e o controle de empinada e traz controle de tração de com três opções de ajuste, que pode ser complementado pelo opcional “Riding Modes Pro”, que permite a personalização dos modos de condução e inclui ainda acerto de freio-motor e controle de largada.