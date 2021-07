Nova BMW G 310 GS chega ao mercado brasileiro em agosto

Divulgação A BMW G 310 GS vai se juntar ao grupo de outros oito modelos da marca que são fabricados em Manaus (AM)

A fábrica do BMW Group de Manaus (AM) acelera suas operações com o início da produção da mais nova geração da BMW G 310 GS , prevista para chegar ao mercado no próximo mês de agosto.

Única unidade do BMW Group fora da Alemanha dedicada à produção de motocicletas, Manaus é responsável hoje pela fabricação de nove modelos: G 310 GS, G 310 R, F 750 GS, F 850 GS, F 850 GS Adventure, S 1000 R, S 1000 RR, R 1250 GS e R 1250 GS Adventure .

Entusiastas de duas rodas podem aproveitar para adquirir as últimas unidades da atual BMW G 310 GS , que estão com condições especiais neste mês de julho. Além de três anos de garantia, três primeiras revisões inclusas, taxa 0% a.m., com entrada mínima de 50% e saldo em 24 parcelas mensais, por meio da BMW Serviços Financeiros.

A planta do BMW Group em Manaus emprega atualmente 215 colaboradores, incluindo terceirizados diretos, tem capacidade produtiva de 15 mil unidades anuais e tem previsão de fabricar, em 2021, mais de 10 mil motocicletas. São mais de 50 fornecedores locais na operação.