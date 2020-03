Nova affair de Edmundo acusou Marcos Mion de assédio

Elisa Veeck é a nova contratada da CNN Brasil . Ex-apresentadora da TV Vanguarda , afiliada da Globo no Vale do Paraíba, ela fez parte do elenco da primeira versão brasileira da novela ” Chiquititas “, do SBT , nos anos 1990.

arrow-options Reprodução Elisa Veeck estreou na bancada do “Link Vanguarda”





A CNN deve estrear na próxima quinta-feira (09) e está montando uma equipe de peso. O novo canal de notícias anunciou também a contratação de Larissa Alvarenga, vinda da Record TV , e Basilia Rodrigues, que era da rádio CBN .

“Mais três reforços importantes para o nosso canal. Larissa Alvarenga, Basilia Rodrigues e Elisa Veeck são jornalistas com o perfil, talento e experiência que buscamos no mercado. Elas estarão conosco já a partir da estreia, agora no mês de março”, destaca Douglas Tavolaro, o CEO e sócio da CNN Brasil.