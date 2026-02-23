Nota Premiada Capixaba vai distribuir R$ 184,5 mil em prêmios nesta quinta-feira (26)

Pode começar a torcer: nesta quinta-feira (26) acontece o 50º sorteio do Nota Premiada Capixaba, com transmissão ao vivo pela TVE Espírito Santo e Espírito Santo FM, às 13h30. Serão distribuídos R$ 123 mil em prêmios para os cidadãos cadastrados no programa e R$ 61,5 mil para as instituições sociais participantes, entre prêmios e o rateio mensal.

Como acontece todos os meses, serão sorteados cinco prêmios por região – Metropolitana, norte e sul -, nos seguintes valores: R$ 25 mil; R$ 7 mil; R$ 5 mil; R$ 2,5 mil; e R$ 1,5 mil. Concorrerão os bilhetes gerados de 1º a 31 de janeiro. Cada R$ 1,00 em compras vale um ponto e cada 50 pontos vale um bilhete para concorrer aos prêmios. O limite de participação a cada sorteio mensal é de até 50 bilhetes por CPF cadastrado no programa.

Além dos prêmios distribuídos todos os meses aos cidadãos, o programa apoia o importante trabalho desenvolvido por instituições sociais que atuam no Estado. As entidades indicadas pelos ganhadores também serão premiadas, com valores equivalentes a 50% dos prêmios destinados aos cidadãos. As instituições recebem, ainda, o rateio mensal, no valor total de R$ 170 mil. O rateio é distribuído entre todas as entidades cadastradas no programa, de acordo com o índice de engajamento social, ou seja, o número de apoiadores de cada uma.

Os contemplados receberão mensagem pelo e-mail cadastrado no sistema e, se necessário, a gestão do programa Nota Premiada Capixaba fará contato telefônico para que todos possam solicitar o resgate dos prêmios dentro do prazo de 90 dias. A planilha de realização do sorteio será disponibilizada no site do Nota Premiada, além de outras informações relacionadas ao processo do sorteio.

Como participar

Com mais de 169 mil cidadãos cadastrados e 186 instituições sociais participantes, o Nota Premiada Capixaba completou quatro anos em dezembro consolidado como o maior programa de educação fiscal do Estado.

Para participar é muito fácil: é só se cadastrar uma única vez no site https://www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, escolher uma instituição social para apoiar e pedir para incluir o número do seu CPF nas notas fiscais das suas compras. Não é necessário cadastrar os documentos fiscais, pois os pontos e os bilhetes para os sorteios mensais são gerados automaticamente.

50º sorteio do Nota Premiada Capixaba

Data: 26 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 13h30

Transmissão ao vivo pela TVE e pela Espírito Santo FM

Prêmios por região (Metropolitana, norte e sul)

1º prêmio: R$ 25 mil

2º prêmio: R$ 7 mil

3º prêmio: R$ 5 mil

4º prêmio: R$ 2,5 mil

5º prêmio: R$ 1,5 mil

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sefaz

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES