Nota Fiscal Paulista libera R$ 36,9 milhões; saiba como resgatar

Dinheiro já pode ser resgatado

A Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo liberou nesta terça-feira (16) R$ 36,9 milhões em créditos da Nota Fiscal Paulista, referente a compras realizadas em janeiro deste ano.

Segundo o órgão, R$ 16,8 milhões são destinados a pessoas físicas que incluíram o CPF nas notas fiscais, enquanto R$ 19,6 milhões são para entidades beneficentes. Desde o início do ano, o programa já pagou R$ 197 milhões em créditos.

Para saber se tem direito ao lote liberado nesta terça-feira, o contribuinte deve acessar o aplicativo oficial na Nota Fiscal Paulista ou o site do programa e inserir dados pessoais e senha.

Se houver valor a receber, é possível solicitar transferência bancária para conta-corrente ou conta-poupança com o nome do titular do CPF ou CNPJ. Só é possível transferir valores acima de R$ 0,99. Os créditos ficam disponíveis para resgate por um ano a partir da data em que o valor foi liberado.

