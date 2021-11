Nota de R$ 420 é apreendida com adolescente no Norte do ES

A Polícia Militar apreendeu uma nota de R$ 420 com um adolescente durante uma abordagem em Nova Venécia (ES), na terça-feira (23). De acordo com a PM, o menor de 18 anos estava empurrando uma moto com outro rapaz e os dois tentaram fugir dos agentes. As informações são do G1.

Além da cédula com desenho de um bicho-preguiça e folhas de maconha, a polícia também encontrou com o adolescente um revólver calibre 32. O adolescente foi encaminhado para a delegacia, e, depois de ouvido, foi liberado.

De acordo com o delegado Willian Dobrovosk da Delegacia de Polícia (DP) de Nova Venécia, no caso da cédula de R$ 420, não há crime. Como a nota não é emitida pelo Banco Central, ela não se caracteriza como falsificação.