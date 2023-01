Nota de pesar

É com imenso pesar que a Polícia Militar do Espírito Santo informa o falecimento do 2º sargento RR Robson Lourenço dos Santos, RG 13.457-4, ocorrido neste sábado (07).

O militar faleceu em decorrência de um acidente doméstico.

O corpo será velado hoje (07) na Igreja Batista da Esperança a partir das 17h.

Amanhã (08), às 8h, será celebrado um culto de gratidão pela vida do Robson na Igreja Batista da Esperança, e sepultamento as 11h30min no Cemitério Jardim da Paz, no município de Serra.

Na oportunidade, prestamos os mais sinceros pêsames, rogando a Deus que conforte os familiares e amigos.

Fonte: PM ES