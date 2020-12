NOTA DE PESAR

É com pesar que a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) recebe a notícia do falecimento do escrivão Rogério Cecílio Fraga Botelho, de 61 anos. A PCES tem muito a agradecer a esse policial que, por mais de 28 anos, dedicou-se à instituição.

Rogerio ingressou na instituição como Investigador de Polícia em 1992, atuando nesta função até 1995, quando assumiu o cargo de Escrivão de Polícia.

Desempenhou suas funções em Cachoeiro do Itapemirim, onde trabalhou na 7ª Delegacia Regional e no Serviço Médico Legal da cidade.

Durante sua carreira fez amigos e recebeu elogios de suas chefias, em reconhecimento ao seu apoio e colaboração aos colegas de trabalho.

Também recebeu elogio da Câmara de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim, que homenageou os relevantes serviços prestados a população, dignificando assim o nome da instituição.

Manifestamos aqui nossa solidariedade aos amigos e colegas que ele fez na instituição bem como aos familiares, rogando a Deus que conforte o coração de todos neste momento.

Delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda