Nota de pesar

.

É com imenso pesar que a Polícia Militar do Espírito Santo informa o falecimento d 2º Ten RR José Carlos da Encarnação, RG 2503-1, ocorrido no dia de ontem (16).

Seu seputamento será hoje e o velório está restrito devido a pandemia Covid-19.

O militar foi maestro do Corpo Musical da PMES, e ensinou a muitos no exercício da docência. Seu ingresso na PMES foi em 1969 e em 1997 ele ingressou na reserva remunerada, dedicando 28 anos de sua vida à instituição.

A Polícia Militar externa as condolências aos familiares e amigos do policial militar.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) – 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]