Nota de falecimento

É com imenso pesar que a Polícia Militar do Espírito Santo informa o falecimento do capitão RR Kleverson Tadeu Valadão, ocorrido neste sábado (20).

O militar estava internado devido à contaminação pelo Covid-19. O quadro clínico agravou-se, evoluindo para o óbito.

O capitão Tadeu ingressou na Polícia Militar em 21/07/1975 e encerrou a carreira no ano de 2005. Ele teve uma atuação expressiva como diretor administrativo da Assomes e, mais recentemente, atuava como diretor tesoureiro na Caixa Beneficente e como diretor presidente do Conselho Fiscal da Aspomires. Sua perda será muito sentida como profissional, familiar e amigo.

A Polícia Militar externa as condolências e solidariedade a toda a família.