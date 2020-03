Nota de falecimento

Apreensões foram feitas durante fiscalização no Km 291 da BR 101, em Cariacica/ES.

A Polícia Rodoviária Federal recuperou por volta das 16h desta terça (02), no Km 291 da BR 101, em Cariacica/ES, veículo e celular com restrição de roubo.

Policiais abordaram um CHEV/PRISMA 1.0MT LT com placas de São Paulo e dois ocupantes, momento em que ao efetuarem vistoria minuciosa no veículo, verificaram sinais de adulteração, além de constatarem que o automóvel original tratava-se, na verdade, de um CHEV/PRISMA 1.0MT LT com placas do ES e com restrição de roubo ocorrido em 31/01/2015.

Ao consultar o aparelho celular que encontrava-se em posse do condutor, também foi verificado restrição de roubo. Em contato com o proprietário do aparelho, este informou ter sido assaltado por três homens armados em um prisma parecido com o apreendido pelos agentes.

Os ocupantes, o veículo e celular apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Policia Civil de Cariacica/ES para as providências cabíveis.

(02/03/2020) Em Cariacica/ES, no km 291 da BR-101, por volta das 16h00 do dia 02/03/2020, equipe PRF GPT01 empenhada no combate à criminalidade realizou a abordagem do CHEV/PRISMA 1.0MT LT de cor prata, ostentando a placa traseira FIZ-1340/SP, conduzido pelo nacional GILBERTO SIMOA DOS SANTOS, RG n° 3465842/ES, tendo como passageiro o nacional BRUNO DIAS ALVES, RG n° 3480334/ES. Durante a verificação dos elementos de identificação do veículo, foram constatadas a supressão dos números de chassi e motor com uso de instrumento abrasivo, seguida de remarcação de caracteres, e a adulteração nas etiquetas VIS e numeração VIS dos vidros. Através de outros elementos, a equipe PRF conseguiu identificar o veículo original e constatou tratar-se do CHEV/PRISMA 1.0MT LT de cor prata e placas OYG-6202/ES, com RESTRIÇÃO DE ROUBO registrada no Sistema SERPRO desde 31/01/2015, conforme BO PCES nº 0762/2015. Ato contínuo, foi efetuada a consulta do aparelho de telefone celular de marca Alcatell, que se encontrava sob posse do condutor, com IMEI n° 355157082293282. Nesta oportunidade, foi constatada restrição de ROUBO, registrada por LUAN DANTAS FERREIRA em 20/02/2020, no 8° DISTRITO POLICIAL, em Vila Velha (BU nº 41705880), cujo histórico do fato revela “QUE FOI ASSALTADO POR TRÊS HOMENS ARMADOS EM UM PRISMA PRATA. VIU ALGUMAS DADOS PLACA FINAL F40…”

Diante do exposto, os envolvidos foram encaminhados sem lesões, juntamente com o veículo e o celular apreendidos, ao DPJ de Cariacica e foram apresentados perante autoridade policial competente para as providências legais cabíveis.