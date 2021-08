Nota de falecimento

É com imenso pesar que a Polícia Militar do Espírito Santo informa o falecimento do soldado Richard Pereira Rocha, ocorrido nesta terça-feira (26), em Linhares.

O velório acontece na Igreja Evangélica Batista de Linhares (IEBL), localizada na Av. Prefeito Samuel Batista Cruz, 1945 – Centro, até 16h.

O sepultamento está previsto para acontecer logo após, no cemitério São José, bairro Novo Horizonte, Linhares.

A Instituição lamenta profundamente a perda e se compadece junto aos familiares nesse momento de dor.

