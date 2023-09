Nota de Falecimento

É com imenso pesar que a Polícia Militar do Espírito Santo informa o falecimento do subtenente Romildo Scanferla.

O subtenente Romildo Scanferla entrou para as fileiras da PMES no Curso de Formação de Soldados Combatentes em 03 de janeiro de 1989. Lotado no 11° Batalhão de Polícia Militar, atualmente estava na reserva remunerada desde 04 de outubro de 2019.

O subtenente faleceu em decorrência de um quadro de saúde enquanto praticava sua atividade física de rotina.

O velório será realizado às 17h desta quinta-feira (14), na Igreja Cristã Maranata, situada no bairro Irmãos Fernandes, em Barra de São Francisco.

O sepultamento está programado para ocorrer na tarde seguinte, sexta-feira (15), também às 17h, no cemitério local de Barra de São Francisco.

Na oportunidade, prestamos os mais sinceros pêsames, rogando a Deus que conforte os familiares e amigos.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES