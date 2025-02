NOTA CONJUNTA PF/PRF

Brasília/DF. A Polícia Federal (PF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçam que a parceria entre as duas instituições é permanente e fundamental para o enfrentamento ao crime organizado.

O Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) é integrado por diferentes forças policiais que atuam de forma coordenada e complementar no cumprimento de suas atribuições constitucionais, sendo todas igualmente essenciais para a efetividade das ações de segurança pública.

Na próxima semana, as duas instituições realizarão uma reunião para alinhar estratégias para reforçar a integração e a atuação conjunta da PF e da PRF, especialmente no que diz respeito às Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficcos), seguindo as diretrizes do Ministério da Justiça e Segurança Pública e de acordo com os limites constitucionais definidos para cada uma das instituições.

