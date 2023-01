Nota à imprensa – PF cria e-mail para recebimento de denúncias

Brasília/DF – A Polícia Federal criou o e-mail [email protected] para receber informações sobre os envolvidos nos atos do último domingo.

A PF segue investigando os atos de vandalismo com a execução de ações de polícia judiciária, realização de perícias e mobilização de policiais federais de vários Estados do país para apoio às forças de segurança no Distrito Federal.

Coordenação-Geral de Comunicação Social

[email protected]

(61) 2024-8142