Nota à Imprensa

São Paulo/SP – A Polícia Federal, juntamente com as demais forças de Segurança Pública do estado de São Paulo, está atuando ativamente na investigação do roubo ocorrido nas agências bancárias da cidade de Araçatuba e na busca dos criminosos, aguardando a conclusão dos trabalhos do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) na localização e desativação dos artefatos explosivos, a fim de que a normalidade seja restabelecida o mais breve possível à população local.

