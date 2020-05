“Nosso futuro é um jogo para eles”, diz Greta Thunberg sobre afirmação de Salles

Reprodução/Twitter Greta Thunberg “Apenas imaginem o que eles dizem com as câmeras desligadas”, afirmou a ativista





Após a divulgação do vídeo da reunião do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) com ministros no dia 22 de abril, a ativista sueca Greta Thunberg destacou a fala do ministro do Meio Ambiente , Ricardo Salles , sobre aproveitar foco da imprensa em Covid-19 para alterar legislação ambiental.

A ambientalista postou um link da notícia divulgada pela Agência Reuters. “Apenas imaginem as coisas que foram ditas com as câmeras desligadas… Nosso futuro em comum é apenas um jogo para eles” escreveu na postagem.

“We need to make an effort while we are in this calm moment in terms of press coverage, because they are only talking about COVID”.

Just imagine the things that have been said off camera…

Our common future is just a game to them. #SalvemAAmazônia https://t.co/NM2Ou49soZ — Greta Thunberg (@GretaThunberg) May 23, 2020





Na reunião, Salles afirmou que em “momento de tranquilidade” com Covid-19 e “ir passando a boiada” para mudar regras, pois impacto negativo seria menor.

“Agora tem um monte de coisa que é só parecer, caneta, parecer, caneta. Sem parecer também não tem caneta, porque dar uma canetada sem parecer é cana. Então… isso aí vale muito a pena. A gente tem um espaço enorme pra fazer”, afirmou Salles .