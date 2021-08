“Nossas magias são complementares”, diz casal de bruxos sobre seu relacionamento

Reprodução/Helen M.Mello Danillo e Helen se conheceram na pandemia e já têm negócios juntos

Resumo Helen e Danillo se conheceram em uma consulta de tarô

Ela é médium, ele é luciferianista

Os dois agora fazem magias juntos

Bruxaria, cartas, trabalhos, magias, amarrações. As chamadas ‘ciências ocultas’ podem ser vistas como algo maligno, mas não passam de mitos e lendas criadas desde a Idade Média. Como em ‘O Mundo Sombrio de Sabrina’, as bruxas são reais e também se apaixonam. Foi o caso de Helen H.Mello (21) e Danillo Lobo (27), dois bruxos que se apaixonaram após uma consulta de tarot.





Juntos há 6 meses, os dois sempre foram ligados com magia e ciências ocultas. “Era muito ligada a espiritualidade, minha avó fazia chás, banhos, me levava para benzimentos e tinha um terreiro na nossa rua, na primeira infância o cristianismo era o que mais me chamava atenção”, conta Helen. A bruxa de Florianópolis se interessou pela religião wicca devido ao tio, paraplégico.

“Na época eu buscava alguma magia que pudesse fazer ele voltar a andar e então eu conheci a wicca, com suas magias de cura e amor. Foi quando eu comecei a estudar bruxaria, os meus estudos ganharam um título. Daí pras ciências ocultas foram um pulo”, conta.

Danillo por sua vez, começou a estudar magia porque queria fazer justiça. “Tudo começou por causa do meu pai, agressor que perseguia a minha mãe e meus irmãos. Aos 13 anos ele tentou matar a minha mãe”, conta. Danillo diz que frequentava a igreja e que o pastor na época o mandou orar. Ele, que ao orar pensou na morte do pai, teve o pensamento repreendido. “Disseram que isso eram pensamentos de Satã, então foi quem eu procurei. Foram as primeiras magias que eu fiz”, conta.

Os dois se consideram bruxos, para facilitar os trabalhos com o público, mas Danillo e Helen praticam magias diferentes. “Eu sou taróloga e médium, a bruxaria é apenas a ferramenta que permite essa mediunidade ganhar uma forma e uma ação”, conta Helen. “Pratico alta magia luciferiana, que muitos confundem com o satanismo”, diz Danillo, que explica que a magia luciferiana é uma vertente mais espiritual do que filosófica.

“Muitas pessoas, assim como eu, buscam justiça espiritual e acertos de contas. O que eu faço é cobrar de pessoas como o meu pai. Não praticamos maldade, mas às vezes é preciso cobrar daqueles que foram maus”, conta.

Apesar de muitos pensarem que se relacionar com um bruxo pode ser furada, Helen conta que teve um relacionamento abusivo com um rapaz católico. “Fui casada por 2 anos com um cara que fez o inferno na minha vida, era católico e ex-coroinha. Tentou a todo custo me afastar da magia, do coven que eu participava, zombava diariamente da minha fé”, conta. Ela diz que a pior coisa que o ex fez foi quando ele “quebrou todo o meu altar, estátuas e rasgou as minhas cartas de tarot em um surto de raiva”.

Paixão na primeira carta

Reprodução/Helen M.Mello Os dois se apaixonaram ao tirarem o tarô





Foi o luciferianismo que juntou o casal. Helen conta que entrou em um grupo do tipo de magia no Facebook e começou a adicionar várias pessoas para agitar a própria página e ter engajamento, então, adicionou Danillo. “Em julho, ele me chamou para jogar tarot, como eu não atendia homens, eu ignorei. Aí ele começou a reagir todos os meus posts e eu reagia sem querer aos dele. Ele insistiu para eu jogar tarot para ele, por vídeo”, diz Helen.

“Quando eu o atendi, ele fez apenas quatro perguntas. Começamos a conversar e não sei se eu estava carente, mas liguei para conversar com ele e liguei todos os outros dias. Para mim, foi paixão a primeira vista assim que eu ouvi a voz dele, achei muito tentador”, conta.

Danillo conta que se sente mais confortável de ter uma parceira que entenda a magia dele e que não tenha medo, além de praticar. “Para mim é o máximo, esse contexto de satanismo, bruxaria, esse negócio de é muito assustador para a maioria das pessoas tratar, muitos se afastam. Quando a Helen apareceu, eu pensei: ‘agora tenho com quem conversar sem parecer maluco ou demoníaco'”, diz. Ele também diz que não tem medo de Helen fazer alguma magia contra ele.

O luciferanista conta que encontrou em Helen tudo o que procurava em uma mulher. “Sempre busquei o que é real na magia, e ao lado dela eu consigo ver a realidade que procurava. Acho ela muito generosa, está sempre tentando resolver os problemas de todos e aberta para ouvir”, conta.

Helen sempre viu que as práticas mágicas seriam melhores com um par. “Esse tipo de conexão é importante para manter o equilíbrio, gosto que ele pratique esse tipo de magia porque eu não pratico, é um encaixe perfeito. Isso faz com que os dois ganhem”, conta.

“O Danillo faz constantemente que eu saia da zona de conforto e explore o meu potencial, em 6 meses juntos ele me fez conhecer São Tomé das Letras, Varginha e Ribeirão Preto, e eu fiz ele conhecer Porto Alegre, Gramado e Florianópolis”, conta Helen.

A bruxa diz que admira que mesmo os dois morando longe, Danillo é bem presente e faz do mais simples algo perfeito. “Ele tem um bom gosto, sabe o que é bom, o que é belo. Na primeira vez que foi pra minha casa ele escondeu flores pela casa e me fez procurar depois que foi embora, também tem recadinhos que eu guardo até hoje”, conta.