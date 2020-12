Nossa Senhora de Guadalupe: orações de louvor à santa

Redao Joo Bidu Nossa Senhora de Guadalupe: oraes de louvor santa

Considerada a padroeira do México, Nossa Senhora de Guadalupe é celebrada no dia 12 de dezembro. Ela ficou conhecida em toda a América Latina pelos seus milagres que levaram esperança ao povo. Então, para renovar sua fé e alcançar uma graça , reze e peça pela intercessão dessa face de Maria!

História da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe

De acordo com relatos, no dia 9 de dezembro de 1531, um indígena do México, que se dirigia à Missão Franciscana para participar da missa, foi surpreendido por uma voz. O índio, chamado Juan Diego, estava rezando pelo seu tio, que estava muito doente.

Então, ele teve a visão de uma mulher usando um manto reluzente, que lhe disse: “Juan Diego, não deixe o seu coração perturbado. Eu não estou aqui? Não temas esta enfermidade ou angústia. Eu não sou sua Mãe? Você não está sob minha proteção?”.

A santa também pediu que Juan dissesse ao bispo local que os cidadãos do México parariam de sofrer e se converteriam a Cristo.

O bispo, porém, não acreditou no índio e pediu uma prova. Pela segunda vez, Nossa Senhora de Guadalupe apareceu a Juan e lhe instruiu a encher seu poncho de flores do monte. Mesmo sabendo que naquela época não haveria flores, ele foi até o local e, para sua surpresa, o monte estava cheio de flores.

Ele, então, colocou as flores no poncho e levou ao bispo. Chegando lá, o bispo ainda não acreditou na veracidade da aparição, até que foi avistado no poncho do índio a imagem estampada de Nossa Senhora de Guadalupe. A partir daí tudo mudou: uma igreja foi construída em devoção à santa e seu nome e suas graças foram se espalhando por toda América Latina.

O mistério do manto

Para os fiéis, o grande milagre realizado por Nossa Senhora de Guadalupe é a sua própria imagem retratada no manto do indígena. O tecido, feito de cacto, não dura mais de 20 anos, mas este já existe há mais de quatro séculos e meio.

Durante anos, a tela esteve totalmente desprotegida, sendo que a imagem nunca foi retocada e até hoje os peritos em pintura e química não encontraram no quadro nenhum sinal de que ele esteja corrompido.

Em 1971, alguns peritos, sem querer, deixaram cair ácido nítrico sobre toda a pintura. Porém, a força do ácido corrosivo não foi capaz de estragar a imagem. Com a invenção e aprimoramento da fotografia, descobriu-se que a figura de Juan Diego, do bispo e do intérprete ficou gravada nos olhos do quadro de Nossa Senhora.

Após diversas pesquisas, os cientistas chegaram à conclusão de que estas três figuras estampadas nos olhos da Virgem não são uma pintura, mas imagens gravadas nos olhos de uma pessoa viva, pois pintar figuras em uma dimensão microscópica seria impossível.

Orações para Nossa Senhora de Guadalupe

Prece à Nossa Senhora de Guadalupe

“Mãe do céu morena, Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divinos, de cor igual à cor de tantas raças. Virgem tão serena, Senhora destes povos tão sofridos, patrona dos pequenos e oprimidos, derrama sobre nós as tuas graças. Derrama sobre os jovens tua luz. Aos pobres, vem mostrar o teu Jesus. Ao mundo inteiro, traz o teu amor de mãe. Ensina quem tem tudo a partilhar, ensina quem tem pouco a não cansar, e faz o nosso povo caminhar em paz. Derrama a esperança sobre nós, ensina o povo a não calar a voz, desperta o coração de quem não acordou. Ensina que a justiça é condição de construir um mundo mais irmão. E faz o nosso povo conhecer Jesus.”

Oração de agradecimento

“Mãe cheia de dádiva e grandiosa fé, venho até vós para que ampares aqueles irmãos mais necessitados e façam com que eles acreditem nos milagres que só a Senhora pode realizar, pelo amor eterno ao seu filho Jesus Cristo. Assim como provou seu milagre ao bispo João de Zumárraga, por meio de suas aparições ao indígena João Diogo, mostrando entre muitas rosas a sua imagem, que seus servos, minha mãe, consigam ter em suas almas, a humildade do amor de Deus, a bondade de Jesus e a benignidade da Senhora. Agradeço por ser ouvido. Amém!”

Louvor à santa

“Virgem Santíssima, Nossa Senhora de Guadalupe! Nós vos pedimos, ó Mãe do céu, abençoai e protegei os povos da América Latina para que todos nós, envolvidos pelo vosso carinho maternal, nos sintamos mais perto de Deus, nosso pai comum. Nossa Senhora de Guadalupe, abençoados por vós, e amparados por vosso divino Filho Jesus, teremos força para alcançar a nossa libertação. Nos libertaremos da superstição, dos vícios, dos pecados e também da injustiça e da opressão que sofremos da parte dos prepotentes que exploram e dominam os seus semelhantes. Ó Mãe de Jesus, nosso salvador, atendei benigna a nossa oração. Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina, rogai por nós. Amém.”

