“Nossa gestão é de verdade”, diz Karla Marques Felmanas, VP da Cimed

Divulgação Karla Marques Felmanas dedica seu tempo ao desenvolvimento dos colaboradores

Em 2021, Karla Marques Felmanas ingressou na lista das 20 mulheres de sucesso da Revista Forbes. No mesmo ano, a executiva decidiu abrir seu Instagram, que até então era privado, e começou a produzir conteúdos sobre o seu dia-a-dia na empresa, estilo de vida, moda, que é uma de suas grandes paixões, e, claro, saúde e bem-estar.

Em menos de dois anos, Karla Cimed, como é conhecida devido ao seu usuário no Instagram (@karlacimed), já conta com mais de 500 mil seguidores no Instagram e cerca de 130 mil seguidores no Tik Tok, se tornando um case de sucesso de empresária que usa as redes sociais como vitrine profissional.

Karla é vice-presidente do grupo Cimed, 3ª maior farmacêutica em volume de vendas do país, com 5 mil colaboradores. Com 30 anos de experiência no setor farmacêutico, a executiva já atuou dentro do grupo em diversos cargos e áreas como TI, suprimentos e RH até chegar à vice-presidência. Essa trajetória foi a base preparatória para sua atual gestão, auxiliando no entendimento dos processos e funcionamento da companhia.

Como ela consegue? “Sou muito organizada, planejada. Gosto de acordar cedo, fazer minha meditação, atividade física e às 8h já estou no escritório”, conta a mãe de três filhos, hoje com 24, 22 e 20 anos.

Quando eles eram crianças, ela sempre fez questão de estar presente, pôr pra dormir, mas voltava a trabalhar com 2 meses de licença. “Minha mãe ajudava bastante. Eu nasci pra ser executiva, mas quando chegava em casa virava mãe, dava de comer, dava banho e o fim de semana era dedicado a eles. Não tinha redes sociais, não tinha essa de ficar no celular, era um tempo de qualidade”, lembra.

Hoje, Karla revela que mais da metade do seu dia é para desenvolvimento de pessoas. “Trabalho muito no instiucional, temos um programa chamado Expandir, com 450 lideres conectados. Nós não temos uma área específica de ESG ou diveersidade, mas fizemos um censo no fim do ano passado e identificamos que 48% do grupo é formado por mulheres, 40% em cargos de liderança. As coisas são de verdade, eu acredito na igualdade”, analisa.

A área farmacêutica tem muita mulher, mas Karla percebe que elas se cobram muito mais. “O homem se joga mais nos desafios, a mulher, se não tiver 100% de confirança, não faz. Se a vaga exigir inglês, por exemplo, o homem vai e no dia seguinte se matricula em um curso. Se a mulher não for fluente, ela nem tenta. Eu contrato mulher grávida, temos de dosar as possibilidades, sei que a mulher quando pega para fazer, faz com maestria”, admite.

“Gosto de estar aqui. Nem me imagino não estando. Se não estivesse, teria uma rede tipo Zara, eu adoro moda”, confessa a executiva, que é da terceira geração de uma família que abraçou o ramo farmacêutico. Seu avô, João Marques foi um pioneiro a fundar, na década de 1950, o laboratório Prata e 20 anos mais tarde, seu pai deu origem ao grupo Cimed. Hoje divide as decisões da empresa com seu irmão, João Adibe Marques, que atua como presidente.

