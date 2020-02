Nossa Bolsa abre inscrições nesta quarta (5) no ES

Estudantes que querem participar do programa que oferece 1.700 bolsas em faculdades do estado podem se inscrever até o dia 9 de fevereiro.

O programa Nossa Bolsa, que oferece bolsas de estudos em faculdades do Espírito Santo, abre as inscrições nesta quarta-feira (5). Ao todo, serão 1.700 vagas em 39 instituições particulares do estado.

As inscrições terminam no domingo, 9 de fevereiro, e são feitas através da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019. Os interessados devem se inscrever no site: nossabolsa.es.gov.br

Para conseguir se candidatar a uma vaga, o estudante precisa ter atingido nota mínima de 500 pontos na média aritmética das quatro provas objetivas do Enem 2019 e de 450 pontos na redação.

Além disso, é preciso morar no Espírito Santo e ter concluído o Ensino Médio tanto na rede pública ou particular (como bolsista integral).

Não é permitida a participação de candidatos que já possuam algum diploma de graduação ou que já tenha sido selecionado em outras edições do Nossa Bolsa e abandonaram o curso.

As inscrições acontecem pela internet e é necessário fazer um cadastro no Acesso Cidadão, um sistema de cadastro do governo do Espírito Santo para participar de programas, concursos e outros serviços.

Valor das bolsas

Se o grupo familiar do candidato tem renda per capita de até um salário mínimo, ele poderá concorrer a bolsas integrais que cobrem 100% da mensalidade. Se a renda per capita for de até três salários mínimos, o aluno poderá concorrer a bolsas parciais de 50%.

Lista de espera

A principal novidade para 2020 será a inclusão de uma terceira fase de matrícula, além da convocação dos candidatos aprovados nas etapas regulares. Haverá a lista de espera para as vagas que não forem preenchidas mesmo após as duas chamadas iniciais previstas.

Porém, é necessário que o candidato manifeste interesse, novamente, na vaga por meio do site do Nossa Bolsa; caso contrário, o interessado não participará da lista de espera, mesmo que sua pontuação seja superior aos convocados nessa fase.

Cronograma