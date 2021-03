Nossa Bolsa 2021 divulga resultado da lista de espera

A relação dos selecionados pela lista de espera do Programa Nossa Bolsa 2021 está disponível no site da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes). Clique aqui. Na próxima segunda-feira (08), começa o período de entrega da documentação dos candidatos presentes na lista divulgada, o que deve ser feito na instituição que oferta o curso escolhido até o dia 12 de março. A classificação dos selecionados nesta etapa não considera as preferências para reserva de vagas que foram levadas em conta nas duas primeiras chamadas.

É importante que o selecionado entre em contato com a faculdade e se informe sobre o horário de atendimento para realizar a matrícula. Além disso, é essencial observar atentamente a lista de documentos exigidos, de acordo com o item 7 do edital (página 5) e com o Anexo VI do documento (página 29).

“Apesar das dificuldades deste período de pandemia e do adiamento das provas do Enem de 2020, o Governo do Espírito Santo garantiu aos jovens capixabas a oferta de 1.021 bolsas para ingresso em 2021, em 33 instituições de ensino privadas de 15 municípios. Entendemos que o acesso à formação, principalmente para quem mais necessita, é ainda mais relevante neste momento de crise. Neste sentido, o processo seletivo do Nossa Bolsa prioriza, por exemplo, o ingresso de pessoas que moram em bairros com alto índice de vulnerabilidade social”, destacou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Tyago Hoffmann.

Cursos sem formação de turma

Faculdades participantes do Programa Nossa Bolsa 2021 informaram que alguns cursos com bolsas previstas no edital não tiveram procura suficiente para formar novas turmas de calouros. Segundo a Resolução 17 do Programa Nossa Bolsa, leia aqui, o candidato que foi selecionado para um desses cursos será considerado reprovado.

“Art. 21. O estudante pré-selecionado para curso no qual não houver formação de turma no período letivo inicial será reprovado por este motivo, salvo se já estiver matriculado em períodos letivos posteriores do respectivo curso.

1º O registro de não formação de turma referido no caput implica na exclusão do curso e respectivas bolsas da chamada posterior e da lista de espera.”

Cálculo da nota

A classificação do Nossa Bolsa 2021 leva em conta as notas de uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) aplicadas entre 2015 e 2019. O ranking é definido de acordo com a média das notas nas provas objetivas e de redação.

Cronograma do Nossa Bolsa 2021:

1) Período de inscrição: De 25 a 29 de janeiro

2) Resultado da 1º Chamada: 03 de fevereiro

3) Entrega de documentos e matrícula nas faculdades: de 04 a 10 de fevereiro

4) Resultado da 2º Chamada: 12 de fevereiro

5) Entrega de documentos e matrícula nas faculdades: de 18 de fevereiro a 24 de março

6) Manifestação de interesse na lista de espera: de 01 a 03 de março

7) Resultado da lista de espera: 05 de março

8) Entrega de documentos e matrícula nas faculdades: de 08 a 12 de março

