Nossa Bolsa 2020: inscrições adiadas até Justiça liberar divulgação do resultado do Enem 2019

O Governo do Espírito Santo decidiu adiar o início do período de inscrições do Programa Nossa Bolsa 2020, que começaria nesta quarta-feira (29). A medida foi tomada após a Justiça Federal determinar a suspensão da divulgação dos resultados do Sistema Integrado de Seleção Unificada (SiSU) devido a inconsistências na correção das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019, que também são utilizadas para a classificação do Nossa Bolsa.

A nova data para a seleção do Nossa Bolsa 2020 ainda será definida e divulgada pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes). A autarquia é vinculada à Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) e coordena as ações do programa.

Por causa da decisão judicial, o resultado do SiSU não será mais divulgado nesta terça-feira (28). Da mesma forma, o início para as inscrições no ProUni também precisará ser adiado.

Na última sexta-feira (24), a Justiça Federal de São Paulo deu prazo de cinco dias para o Governo Federal demonstrar a correção e a readequação das notas das provas que apresentaram problemas apontados por estudantes de todo o Brasil. O processo seletivo do Programa Nossa Bolsa só poderá prosseguir após a confirmação do resultado final do Enem 2019.

Assim que houver definição sobre as notas finais do exame, a Fapes divulgará o novo cronograma com as datas atualizadas das etapas do processo seletivo.

