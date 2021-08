Nos Tempos do Imperador: verdade sobre assassinato de Ambrósio vem à tona

Thais Teles Nos Tempos do Imperador: Morte acidental, fuga e amor proibido

Será nos capítulos desta semana que Pilar (Gabriela Medvedovski) vai descobrir que seu amado não é quem diz ser em “Nos Tempos do Imperador”. Ao descobrir a verdade sobre morte Coronel Ambrósio, ela vai descobrir a inocência de seu namorado.

Enquanto isso, em outro núcleo, após se mudar para a casa da Condessa de Barral (Mariana Ximenes), a irmã de Dolores (Júlia Freitas) se tornará babá. No convívio com Eugênio (Thierry Tremourox), ele contará a ela que Samuel, na verdade, se chama Jorge. Leia na íntegra no TV Foco .