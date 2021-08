“Nos Tempos do Imperador”: Tonico trai aliado e prepara cilada para Dom Pedro II

Thais Teles Nos Tempos do Imperador: Tonico, invejoso, trai aliado e prepara cilada para Dom Pedro II

Ainda não parece, mas Tonico (Alexandre Nero) vai mostrar cada vez mais as suas garras na novela “Nos Tempos do Imperador” e se tornar o pior vilão da trama. Nos próximos capítulos, focado em reencontrar Dom Pedro II (Selton Mello), o coronel trai o próprio aliado e sogro.

Como a viagem organizada por Marquês de Caxias (Jackson Antunes) sai do papel, é esperado que o imperador vá ao Recôncavo Baiano. Nesta altura de Nos Tempos do Imperador, Tonico já se tornou deputado pela região.

Porém, vai descobrir em uma conversa com o fazendeiro Eudoro (José Dumont) que Dom Pedro II e cia ficarão em sua casa. Na cabeça do vilão, tem que ser ele quem hospedará o Imperador. Afinal de contas, os dois tem um passado. Para quem não se lembra foi citado no começo da novela que Tonico e Pedro se conheceram quando crianças.

