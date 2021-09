Nos Tempos do Imperador: Saiba como será a morte de Germana e Licurgo

Thais Teles Nos Tempos do Imperador: Fim de uma era! Saiba como acontecerá a morte trágica de Germana e Licurgo na trama

Há quem diga ou pense em Nos Tempos do Imperador que Licurgo e Germana já passaram do prazo de validade. Isto porque o casal interpretado por Guilherme Piva e Vivianne Pasmanter vieram de Novo Mundo e teriam por volta dos 80 anos na atual novela.

Antes mesmo de Nos Tempos do Imperador começar eu já havia adiantado por aqui que os personagens bateriam as botas, agora virão aí os detalhes. Segundo informações do site Observatório da TV, o casal de velhinhos malandros vão roubar joias da imperatriz Teresa Cristina (Letícia Sabatella).

Nesta altura da história Germana e Licurgo estarão brigados com Quinzinho (Augusto Madeira) após terem denunciado ele para Borges (Danilo Dal Farra). A ironia é que justamente do policial corrupto que o casal estará fugindo com as joias da majestade.

Você viu?

Na fuga, Germana prende um de seus pés em um trilho. Licurgo volta para ajudar a amada e os dois entram em desespero ao escutarem a chegada do trem em alta velocidade. “Eu te amo, mas não tem como te soltar. Adeus, Germaninha. Meu amor. Vou lembrar de você para sempre. Agora, passa as joias“, mandará o senhor.

Licurgo, no entanto, se arrependerá. Ele se abraça a Germana que também declara o seu amor ao marido. “Vamos morrer juntos“, por fim, ela concluirá ao avistar o trem. 😯

Leia mais em TV Foco.