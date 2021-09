Nos Tempos do Imperador: Pilar foge do Brasil para estudar Medicina

Thais Teles Nos Tempos do Imperador: Pila, desiludida, foge do Brasil, volta após anos e tem forte impacto ao reencontrar Samuel

Um reviravolta acontecerá na vida de Pilar (Gabriela Medvedovski) muito em breve na novela Nos Tempos do Imperador. Desde que Tonico (Alexandre Nero) colocar os pés no Rio de Janeiro, Pilar viverá um inferno. Apressada para se casar com Samuel (Michel Gomes), para se livrar do vilão, a jovem cai em uma armadilha.

Tonico usará até mesmo Dolores (Júlia Freitas) para enganar a mocinha. Pilar acreditará que Samuel tem um caso secreto com a Condessa de Barral (Mariana Ximenes). Por isso, vai aceitar a proposta de Teresa Cristina (Letícia Sabatella) e partirá para os Estados Unidos.

Aceita na Universidade de Medicina em Boston, Pilar abandonará Samuel sem chance de explicação e passará anos fora do Brasil. Quando volta a jovem buscará notícias do ex-noivo e descobrirá que o músico mudou de vida e estudou para ser engenheiro.

No dia de sua formatura, Samuel será homenageado por Dom Pedro II (Selton Mello): “Que cada etapa da jornada que os senhores começam a trilhar como engenheiros seja um testemunho dos valores que lhes foram transmitidos e uma oportunidade para servirem a este nosso país, que somente a educação poderá transformar, de fato, numa grande nação. Tenho a honra de passar a palavra ao orador da turma, Samuel dos Anjos”, diz D.Pedro II.