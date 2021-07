Thais Teles Nos Tempos do Imperador: Pedro é arrebatado com a chegada de Luísa e teme cede a novo desejo insano

A novela Nos Tempos do Imperador vem aí já que A Vida da Genteestá em sua reta final. E a princípio para preparar o público para a nova novela a Globo está investindo em chamadas especiais. A mais recente foca na paixão proibida de Pedro II (Selton Mello) e Luísa (Mariana Ximenes).

“Brasil. 1856. A chegada da nova professora das princesas vai mexer com a vida do palácio”, anuncia o narrador em novo vídeo da novela. Na história de Alessandro Marson e Thereza Falcão, Dom Pedro II decidiu dar a melhor educação para suas filhas.

Leopoldina (Melissa Nóbrega) e Isabel (Any Maia) são herdeiras diretas do trono, mas como não nasceram do sexo masculino, não são bem vistas pelo pai. Por isso, ele quer dar o melhor preparo assim encontrará os melhores pretendentes e sucessor de seu trono.

O esposo de Teresa Cristina (Letícia Sabatella) chegará no nome da Condessa de Barral e a convocará para nova missão. O encontro entre os dois será avassalador já que o imperador não ama a esposa. Em seu diário, certa vez, escreverá.

“A tão formosa Condessa de Barral tem um magnetismo… Dona Luisa sabe como se portar e é mestra na arte de entreter, uma mulher singular”, escreverá Dom Pedro sobre a professora de suas filhas. O triângulo amoroso entre Luisa, Pedro e Teresa promete dividir o público da Globo.

