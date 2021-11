‘Nos Tempos do Imperador’: Luísa sofre após golpe e deixa até Pilar assustada

Thais Teles Nos Tempos do Imperador: Luísa definha após golpe e deixa até Pilar assustada que dá horripilante diagnóstico

Desde que colocou um ponto final em seu caso com Dom Pedro II (Selton Mello), Luísa (Mariana Ximenes) não anda bem em “Nos Tempos do Imperador”. A situação da Condessa vai piorar ao ponto dela passar fome após sofrer nova rejeição.

Para cumprir sua função como preceptora das princesas e até mesmo viver seu amor com o marido de Teresa Cristina (Leticia Sabatella), Luísa foi obrigada a ficar longe de seu filho Dominique (Guilherme Cabral).





O menino foi para Europa e cresceu em um colégio interno graças a ordem dos pais. Quando finalmente Luísa vai para a França ficar com seu menino, ela recebe uma carta do marido.

Eugênio (Thierry Tremourox) relata que Dominique lhe pediu para fazer uma viagem. O rapaz quer conhecer vários países ao redor do mundo apenas com o pai. Luísa percebe a indireta e cai no choro para a aflição de Justina (Cinnara Leal).

A Condessa de Barral lamenta ter abandonado o filho e agora está pagando por seu pecado. A viagem de Dominique dura um ano, explica Luísa a sua funcionária chorando.

