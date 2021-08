Nos Tempos do Imperador: Licurgo passa dos 80 e fica ainda mais louco

Thais Teles Nos Tempos do Imperador: Se lembra dele? Licurgo passa dos 80, vira o capeta e já tem data para morrer

Com toda a certeza um dos destaques da novela Novo Mundo lá de 2017 foi o personagem Licurgo interpretado por Guilherme Piva. O sucesso do trambiqueiro foi tanto que ele estará vivo em Nos Tempos do Imperador, estará o próprio capeta de tão feio.

Diferente da barba grande e dos cabelos cacheados e longos, Licurgo agora estará careca com a barba falha além de perebas expostas. Após perder tudo, o trambiqueiro ainda é casado com Germana (Viviane Pasmanter) que também estará um tribufu.

“Os dois voltam numa potência elevada. Eles estarão com mais de 80 anos e ainda mais loucos”, relatou o ator para o jornal Extra. Sobre sua caracterização o ator levava mais de quatro horas para ficar pronto antes de gravar nos Estúdios Globo.

Você viu?

Segundo Guilherme Piva que também está na reprise de Malhação — Sonhos [2014], depois de terminar um dia de trabalho ele levava mais de uma hora para tirar toda a maquiagem. Usava um produto para deixar a pele toda enrugada, além de disfarçar seus dentes já que Licurgo ficou banguela.

“Estou o cão, parece que estou todo bichado“, definiu o ator.

