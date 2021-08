Nos Tempos do Imperador: Incontrolável, Pedro faz revelação para fisgar Condessa

Thais Teles Nos Tempos do Imperador: Incontrolável, Pedro faz revelação safada para fisgar Condessa de Barral

Quando Dom Pedro II (Selton Mello) convidou a famosa Condessa de Barral, Luísa, (Mariana Ximenes) para ser a cuidadora da educação de suas filhas, não imaginava que teria sua vida transformada. A condessa roubou o coração do protagonista de Nos Tempos do Imperador.

Pedro II não consegue disfarçar sua queda nem na frente da esposa, a imperatriz Teresa Cristina (Letícia Sabatella). Após ser flagrado pela própria visitando a condessa, a majestade terá que disfarçar. Mas, quem disse, que ele o fará?

No capítulo desta terça-feira, 17 de Agosto, Isabel (Any Maia) e Leopoldina (Melissa Nóbrega) sairão para um passeio com a Condessa de Barral. Na verdade, as princesas estarão em aula e serão surpreendidas por Pedro II.

Você viu?

O imperador aproveita a chance para conversar em particular com Luísa. Pedro II simplesmente dirá que não ama a esposa e que o seu casamento foi um mero acordo político.

A honestidade dele será tanta que a própria condessa admitirá que a sua união com Eugênio (Thierry Trémouroux) também foi arranjada. Ela não ama o marido.

