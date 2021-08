‘Nos Tempos do Imperador’ exibirá cena secreta de ‘Novo Mundo’ com Letícia Colin

Thais Teles Nos Tempos do Imperador exibirá cena secreta de Novo Mundo com Leticia Colin

Alessandro Marson e Thereza Falcão são os autores de Nos Tempos do Imperador, no entanto, a história não começa agora. A trama é a continuação de Novo Mundo de 2017. Onde o público viu a história de Dom Pedro I (Caio Castro) e da imperatriz Leopoldina (Letícia Colin).

Na novela que estreia nesta segunda, 09, haverá uma participação especial da atriz, inclusive. Como já havia a ideia de ter uma continuação, o diretor artístico Vinicius Coimbra gravou uma cena secreta de Leopoldina. O público verá logo neste primeiro capítulo.

Em entrevista com o Gshow, Leticia descreveu esse momento inusitado. “Foi muito emocionante gravar essa cena, pensar que a história do Brasil continuaria a ser contada numa outra novela. Precisamos continuar fazendo obras sobre a nossa história, conhecer de perto essas figuras históricas e olhar de frente pro nosso passado. Isso é amadurecer como sociedade, como país“, comentou.

Na história das novelas a sequência é assim, Novo Mundo termina com o nascimento de Dom Pedro II e a independência do Brasil. Já em Nos Tempos do Imperador haverá um salto na história onde Pedro II já estará adulto e será Selton Mello.

Por meio de diários e cartas, ele contará sua história. E um desses momentos será revelado para o público o desfecho mais próximo do real de Leopoldina. A imperatriz morreu pouco depois do nascimento do filho após sofrer com as traições de Pedro com Domitila (Agatha Moreira).

