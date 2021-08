Nos Tempos do Imperador: Eugênio cria armadilha para assediar Pilar

Thais Teles Nos Tempos do Imperador: Eugênio mente e cria armadilha para assediar Pilar embaixo do nariz da esposa

Pilar (Gabriela Medvedovski) mal se livrou de um homem horrendo como Tonico (Alexandre Nero) e vai se meter em outra cilada na novela das seis, Nos Tempos do Imperador. Ao fugir do Recôncavo para o Rio de Janeiro depois de desobedecer as ordens do pai o Coronel Eudoro (José Dumont), a jovem buscou abrigo com a ex-vizinha.

Pilar descobriu onde a Condessa de Barral (Mariana Ximenes) vivia e lhe pediu abrigo após contar sua história. Foi assim que sonhadora jovem não só encontrou um lugar para morar, como também seu primeiro trabalho. Agora ela é a babá de Dominique (Thor Becker).

Você viu?

Porém, no capítulo de hoje de Nos Tempos do Imperador, 18 de Agosto, Luísa será arrebatada por um convite inesperado de Dom Pedro II (Selton Mello). Os dois irão fazer um passeio romântico e ficarão o dia fora.

Eugenio (Thierry Trémouroux) se aproveitará da ausência da esposa para ficar mais tempo em sua residência. Será ele que terá contado para Pilar que o amado dela não era quem dizia ser. Jorge (Michel Gomes) não se chama Samuel e ainda por cima era o suposto assassino.

