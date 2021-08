Nos Tempos do Imperador: Dom Pedro II trai Teresa Cristina

Thais Teles Nos Tempos do Imperador: Dom Pedro II chifra a esposa Teresa Cristina e se declara a condessa: “Estou apaixonado. Cada dia mais”

Em Nos Tempos do Imperador ficará cada vez mais evidente que tem algo forte atraindo Dom Pedro II (Selton Mello) a Condessa de Barral. Desde que ele a viu pela primeira vez, antes dela se tornar a professora das princesas Isabel (Any Maia) e Leopoldina (Melissa Nóbrega), está alucinado.

Dom Pedro II não consegue disfarçar nem na frende da imperatriz Teresa Cristina (Letícia Sabatella). Desconfiada, a majestade passará implicar e atrapalhar o trabalho de Luísa sem imaginar que acabará atirando a rival nos braços do marido.

Teresa Cristina determinará que as filhas terão um dia de folga dos exaustivos estudos porque não estão se sentindo bem. Dom Pedro II aproveitará a oportunidade no capítulo de Nos Tempos do Imperador desta quarta, 18 de Agosto.

O imperador convidará Luísa para fazer um passeio e conhecer Niterói. Ali, ele a arrebatará com um beijo. Mas, antes disso, a intimidade dos dois será latente. Amigos confidentes, o Imperador começará a despertar uma forte paixão secreta até mesmo na condessa.

Tanto é que ela ficou balançada quando descobriu por meio do próprio Pedro II que ele não ama a esposa. Assim como ela não ama o seu marido, o conde Eugênio (Thierry Trémouroux). No meio do passeio pela corte e depois por Niterói, Pedro vai se declarar.

